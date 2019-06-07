Binali Yıldırım: “Kastamonulular İstanbul’un geleceğine yön verecek”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Kastamonulu hemşehrilerimize 23 Haziran’a kadar İstanbul’a mutlaka geri dönmelerini ve İstanbul’un bayramına katılmalarını da özellikle istiyorum. Çünkü; İstanbul’un Kastamonu’ya ihtiyacı var” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kastamonu Havaalanında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığına geçen Yıldırım’a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da eşlik ettiği ziyarette Binali Yıldırım, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve çok sayıda partili tarafından karşılanan Yıldırım, partililere hitaben yaptığı konuşmada Kastamonu’nun hem tarihi açıdan hem de kendisi açısından çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. “Kastamonulular İstanbul’un geleceğine yön verecek”

İstanbul’da Kastamonu’nun kendi nüfusunun 2 katından fazla Kastamonulu yaşadığını belirten Binali Yıldırım, “Her 7 İstanbullunun biri Kastamonuludur. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Aslında İstanbul seçimi Kastamonu’nun seçimidir. İstanbul seçimine siz karar vereceksiniz. 1 milyona yaklaşan Kastamonulular İstanbul’un geleceğine yön verecek. Ben hısımlarıma sonuna kadar güveniyorum. İstanbul’da bizi asla yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

“Biz siyaseti de seçimi de halka hizmet olarak görürüz”

31 Mart seçimlerinin geride kaldığını kaydeden Binali Yıldırım, “Sizin evladınız Mehmet Umur seçim döneminde Bakırköy’de çok güzel çalışma gerçekleştirdi. Bakırköy’de oylarımızı önemli ölçüde arttırdı. O artık bizim gönlümüzün başkanı oldu. Şeyma Döğücü Sancaktepe’de çok zor bir işi başardı. Sizin sayenizde, sizlerin desteği ile başardı. Kendisini tebrik ediyorum. Bu arada Kastamonu insanının gönlünde taht kuran çok güzel hizmetler yapan Tahsin Babaş başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bu seçimdir, seçim ayrı hizmet ayrıdır. Biz siyaseti de seçimi de halka hizmet olarak görürüz. Siz de bunu yaptınız Allah razı olsun” diye konuştu. “Yolları böldük, gönülleri birleştirdik; yolları böldük milleti birleştirdik”

Kastamonu’nun kendisinde özel bir hatırasının olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “2005 yılında bizim oğlan Kastamonulu bir kıza aşık olmuş. Geldik kız istedik kabul ettiler. Bir kış günü el öptük, yola çıktık. Ilgaz’a tırmanırken kara saplandık kaldık. Ulaştırma Bakanı karda mahsur kaldı yani. Tam aranıp da bulunmayacak bir havadis. Tam tünelin çıktığı yerde Ilgaz Dağı’nı delip geçmeye karar verdim. Yaptık mı yaptık. Ilgaz Dağı’nda nice canlar gitti. 1 saate yakın vakit alıyordu. Şimdi 11 dakikada Çankırı’ya geçiliyor. İşte medeniyet, hizmet bu. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’yi 3 kat büyüttük. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz” şeklinde konuştu.

“Yaptığım tüneli 15 Temmuz’da karargah olarak kullandım”

Kastamonu havaalanının geçmişte kaderine terk edildiğini anımsatan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Kastamonu’da sözde havaalanı vardı. Havaalanında erik kurutuyorlardı. Hayvanlar otlatılıyordu. Ne oldu şimdi? Açıldı mı açıldı. Güzel güzel uçaklar çalışıyor mu çalışıyor. Çevre yolu oldu mu oldu. İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara-Tosya-Samsun bütün bu yollar bağlantısı yapıldı mı yapıldı. 288 kilometre Kastamonu’ya yol yapmışız helali hoş olsun daha fazlasına layık Kastamonu. Kastamonu’nun 15 Temmuzda da benim için bir hatırası daha var. Yaptığım tüneli o gece karargah olarak kullandım. O gece alçaklar bizi öldürmek için peşimize takıldığında o gecenin sevk ve idaresini İstiklal tünelinden yaptık. 100 yıl sonra Kastamonu yine Türkiye’nin ikinci Kurtuluş mücadelesinin merkezi oldu. O yüzden Kastamonu’ya ne yapsak azdır” açıklamasında bulundu. “Kastamonu olarak İstanbul’un anahtarını alacağız”

Kastamonu’nun dünürü olarak talebini açıkça ifade ettiğine dikkat çeken Yıldırım, “31 Mart’ta yarım kalan bir hesap var. Bu hesabı 23 Haziran’da göreceğiz. Kastamonu olarak İstanbul’un anahtarını alacağız. Bunun için çalışmak gerekiyor. Daha fazla çalışacağız. Öyle bir anlamlı farkla bu seçimi alacağız ki hiç kimsenin gıkı çıkmasın. Kastamonu’nun bir de manevi sahibi var Şeyh Şaban-ı Veli, ne diyor; ‘Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve beraberindekiler, Nasrullah Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Esnafları ziyaret eden Binali Yıldırım, çay bahçesinde oturan vatandaşlarla sohbet etti, çay ikramlarını kırmayarak vatandaşlarla çay içti.

Halk arasında içildiğinde ölmeden 7 defa daha Kastamonu’ya geleceğine inanılan Nasrullah Çeşmesi’nden su içen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, daha sonra vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmayarak vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılayan Yıldırım, ardından Kastamonu Belediyesine geçti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yıldırım, Kastamonu Belediyesi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

5 günlük yoğun programı sorulan Yıldırım, “Dolu dolu çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Gerek Sivas’ta Erzincan’da Urfa ve Diyarbakır’da Kastamonu ile programımızı tamamlıyoruz. Yarın İstanbul’da tekrar faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

“Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda bu programın yapılması”

Ekrem İmamoğlu ile yapılacak yayına ilişkin soru üzerine Yıldırım, “talebiniz var mı? Bununla ilgili iki partinin yetkilileri görüşmeleri yapıyorlar, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda bu programın yapılması ve isteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara vatandaşlara duyurması daha doğru olur. Dolayısıyla yok o kanal oldu bu kanal olmadı gibi gereksiz tartışmalardan da kurtulmuş oluruz. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan fark etmez kim olursa olsun, ben mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar’ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa o da olabilir” dedi.

“Özür dilemesini bekliyoruz”

Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda Ordu Havaalanında VIP’e alınmaması şeklinde soruyu yanıtlayan Yıldırım, “Şimdi o ziyaretten geriye ne kaldı, devletin valisine ağır küfür hakaret. Devletin görevli polislerine memurlarına ağıza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı bırakın görevlileri gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu valimize söylediği söz, ben bunu burada tekrarlamaktan hicap duyarım onun için söylemiyorum, asla kabul edilemez. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birisinin böyle sözler sarf etmesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyoruz” dedi.