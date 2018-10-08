Binali Yıldırım Katar Şura Meclisi Başkanı Mahmud ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile bir araya geldi.

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Otel'de gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen Katar Şura Meclisi Başkanı Mahmud ile görüştü.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da yer aldığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

