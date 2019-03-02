Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi’nin açılışını yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Adımın içindeki ‘Ali’ var ya hem çok büyük gurur hem çok büyük mutluluk hem de çok büyük sorumluluk. Velhasıl komşumuz bu adı vererek çıtayı yükseltmiş” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik’te bulunan Kavakpınar Cemevi’nin açılış törenine katıldı. Törene Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Binali Yıldırım, katılanları selamlayarak, “Cem demek bir araya gelmek demek, birleşmek demek. Adında birlik olan bir evin, Cemevi’nin açılışına Binali kardeşinizi de çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Siz benim adımın hikayesini biliyordunuz, yine de ben şöyle bir hatırlatma yapayım. Ben Erzincan’ın Kayı köyünde büyüdüm ama doğduğum yer Sivas’ın sınırlarında. Benim adımı koyan da komşumuz Binali, benim adımı koymuş. Rahmetli anam da çok iyi bir insan olduğu için adımı onun adını koymuş. Alevi Sünni birlikte yaşayan, bu kültürü bilen ve beraberce yaşayan bir gelenekten geliyorum. Yan yana, can cana yaşadık. Ben bu kültürün içinde büyüdüm” dedi.