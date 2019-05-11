HABER

Binali Yıldırım Kayserililerle iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:25 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler ve şaibeler, bunca sıkıntılar yaşanmasına rağmen iptal edilince ardı ardına dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor; 'Efendim demokrasi, hukuk devleti...Biz bunu not ettik." Kardeşim neyi not ederseniz edin, İstanbul'un notu önemlidir. İstanbullu da kararını 23 Haziran'da verecektir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler ve şaibeler, bunca sıkıntılar yaşanmasına rağmen iptal edilince ardı ardına dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor; 'Efendim demokrasi, hukuk devleti...Biz bunu not ettik." Kardeşim neyi not ederseniz edin, İstanbul'un notu önemlidir. İstanbullu da kararını 23 Haziran'da verecektir." dedi.

Kayseri Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Yıldırım, Hazreti Peygamber'in müjdesine mazhar olmuş İstanbul'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak davetlilerin karşısında bulunduğunu söyledi.

31 Mart'ta Türkiye'de seçimler yapıldığını ve her yerde seçimin bittiğini belirten Yıldırım, "İstanbul'da seçim kavgası bitmedi. Ancak 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. İstanbul gibi 15 milyonun yaşadığı bir dünya şehri, aslında başlı başına bir memleket, seçimi yenileniyor. Neden yenileniyor? Bunların detayına girecek değilim. Mübarek günde ve dakikalarda sizleri bunlarla meşgul edecek değilim. Bunları önümüzdeki günlerde geniş geniş kamuoyu duyacak dinleyecek." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Avusturya'da yapıldıktan 2 yıl sonra iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Belçika'da bir şehirde ekim ayında seçim yapıldı, 'şaibe ve yanlış oldu' diye iptal ettiler. Oradaki ülkelerin, bugün ardı ardına açıklama yarışına girenlerin gıkı çıkmıyor. İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler ve şaibeler, bunca sıkıntılar yaşanmasına rağmen iptal edilince ardı ardına dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor; 'Efendim demokrasi, hukuk devleti..Biz bunu not ettik.' Kardeşim neyi not ederseniz edin, İstanbul'un notu önemlidir. İstanbullu da kararını 23 Haziran'da verecektir."

Ramazan günü iftar saatini vatandaşlarla geçirmenin kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu dile getiren Yıldırım, bugün başka bir program olduğunu, ancak davet edilince hiç tereddüt etmeden bu programa geldiğini söyledi.

Yıldırım, "Esenler bizim yüz akımız, siz Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu rekor bir oyla tekrar belediye başkanı seçtiniz. Allah sizden razı olsun. İnşallah Türkiye'yi nereden nereye getirdiysek, İstanbul'u da dünyanın gıptayla bakacağı şehir haline getireceğiz. Bunu yapacağımızı biliyorsunuz. Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, hızlı trene, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanına baktığınız zaman, bu büyük projelerin altında imzası olan bu kadrolar evelallah İstanbul'a daha güzel işleri mutlaka yapacaktır." diye konuştu.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Köy okulunu boyattılar, çizgi film karakterleriyle süsledilerKöy okulunu boyattılar, çizgi film karakterleriyle süslediler
Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Esenler Kültür Merkezi iftar

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.