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Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:08 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu.

Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale etti

Gülseli KENARLI/İSTANBUL(DHA)- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.
Seçim çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

(FOTOĞRAFLI)

Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale ettiBinali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale ettiBinali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale ettiBinali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale etti

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