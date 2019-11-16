HABER

Binali Yıldırım: Kıbrıs meselesi yoktur, KKTC vardır

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2019 19:46 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kıbrıs'ta, 'Kıbrıs meselesi' diye bir sorunun olmadığını ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bu kadar basit.

Binali Yıldırım: Kıbrıs meselesi yoktur, KKTC vardır

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kıbrıs'ta, 'Kıbrıs meselesi' diye bir sorunun olmadığını ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bu kadar basit. KKTC, Akdeniz'in teminatıdır. Arkasında da dağ gibi Türkiye Cumhuriyeti vardır" dedi.
KKTC'de temaslarda bulunan Binali Yıldırım, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı. Yıldırım, "100 yıl önce karşımıza çıkan kimlerse, bugün Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkanlar ayni tipler. Bunlar değişmiyor. Rumlar uluslararası hukuku yok sayarak, Ada'nın tamamının hakkı ve hukukunu kendinde görüyor. Bu, kabul edilemez. Kıbrıs meselesi diye bir şey yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bu kadar basit. KKTC, Akdeniz'in teminatıdır. Arkasında da dağ gibi Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye olarak, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini sonuna kadar savunacağız" dedi.
Kıbrıs'ta federal çözüm modelinin gerçekçi olmadığına işaret eden Yıldırım, "Kim ne derse desin, Kıbrıs'ta artık federatif bir yapı pek gerçekçi değildir. Tek gerçek var, iki tane kurucu millet vardır. Bu iki kurucu millet kendi kararını verdi, yoluna devam edecektir. Kalıcı barışın başka yolu yoktur" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE NE VARSA, KKTC'DE DE OLACAK'
"12 yıl bakanlık yaptığımda, bütün arkadaşlarıma verdiğim talimat açıktır. Türkiye'de ne varsa, Kıbrıs'ta da aynısı olacak" dediğini anlatan Yıldırım, Kıbrıs'ta yapılan bazı konuşmaların kendilerini üzdüğünü ifade etti. Yıldırm, "Türkiye'nin verdiği mücadele hakkında konuşurken, mutlaka söylemlerin iyi seçilmesi gerekir" dedi.
Türkiye ile KKTC'nin bir ve beraber olacağını kaydeden Binali Yıldırım,"Fitneye, fesata fırsat vermeyeceğiz. Şimdi 'Z Kuşağı' gençler var. Gençler geleceğimiz. Gençlerimiz ne yazık ki, 1960'lı 70'li yılları yaşamadılar. Onlara daha çok anlatacağız geçmişi. Geçmişi öğrenmeden, acıları bilmeden geleceği inşa etmek imkansızdır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastıPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastı
El Bab’da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: En Az 10 ÖlüEl Bab’da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: En Az 10 Ölü
O döner büfesi artık çalışanlarınO döner büfesi artık çalışanların
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Türkiye'nin yaşayan efsanesinden kötü haber!

Türkiye'nin yaşayan efsanesinden kötü haber!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: ABD basını samimiyetsiz

Trump'tan tepki: En büyük rezalet

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda patlama meydana geldi

Gösterilerin sürdüğü meydanda bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu

Ve karar verildi: Suçlu bulundu! Trump'tan ilk tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.