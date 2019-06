Binali Yıldırım: Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider

"SİZ KONUŞMAYACAKSINIZ, ESERLERİNİZ KONUŞACAK"

"Kardeşlerim beni bilirsiniz. 17 yıldır liderimiz Tayyip Erdoğan'la beraber bu yolda millete hizmet için çalışıyor, gayret ediyoruz. İstanbul, Türkiye demektir. Her biriniz Anadolu'nun bir şehrinden bir köyünden buraya geldiniz. Türkiye'nin farklı illerinden ilçelerinden buraya geldi. Ben öyle yaptım. 11 yaşında geldim bu şehre. Bu şehre borcumuzu ödememiz lazım. Bazıları, atıp tutuyor. Biz sadece belediye başkanı olursak, yapacaklarımızı anlatmıyoruz. Arkaya dönüp baktığınızda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere dönüştüren bir kardeşiniz var. Sadece umut tacirliği yapanlar değil, geçmişinde Türkiye'nin her köşesine mührünü vuran Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım var. Sadece İstanbul'a yaptıklarımızı söylesek yeter. İstanbul'a iki tane köprü yapıldı. Birini rahmetli Süleyman Demirel, birini de rahmetli Turgut Özal yaptı. Ama Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım iki tane yaptı. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü. Yetmedi, dedik ki dedemiz Fatih gemileri karadan denize indirdi, bizde denizin altından arabaları, trenleri geçirelim. Marmaray'ı yaptık mı? Trenler geçiyor mu? Yanına yetmedi, bir de Avrasya Tüneli yaptık mı? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz konuşmayacaksınız, eserleriniz konuşacak. Türkiye'de her köşede eserlerimiz var" ifadelerini kullandı.