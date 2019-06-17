Binali Yıldırım kimdir?

Hatta bu kritik yarışlar için önemli görevleri bırakmak durumunda kaldı.Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 yıllık mesai arkadaşı ve siyasette kesintisiz en uzun yol yürüdüğü nadir isimlerden biri...

Yıldırım, 1955’te denizi olmayan bir kentte, Erzincan’da doğdu. Ama kendini bakanlık ve başbakanlığa kadar götüren bir denizcilik kariyeri yaptı.

1967’de İstanbul’a gelen Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mühendis olarak mezun oldu. Mastırını da yaptığı bu bölümde daha sonra araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 - 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde yöneticilik görevi üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde, Yıldırım'ı da İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) Genel Müdürlüğü görevine atadı. Yıldırım ve Erdoğan'ın siyasetteki 25 yıllık kesintisiz mesaisi o dönem başladı.

10 yılı aşkın Ulaştırma Bakanı oldu

2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer alan Yıldırım, partinin iktidara geldiği 2002 seçimlerinden itibaren üst üste 4 hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. AKP iktidarının oylarını katlamasında etkili olan "duble yollar, otoyollar", Marmaray, hızlı tren, internet altyapısı, havaalanı projelerini hayata geçirdi.