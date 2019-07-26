HABER

Binali Yıldırım, kız çocuğunun kahve davetine icabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de hayırsever iş insanı Ali Demirel tarafından yaptırılan İbrahim-Rukiye Demirel Camisi'nin açılışının ardından kendisini kahve içmeye davet eden 10 yaşındaki Ceylin İmdat ve ailesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de hayırsever iş insanı Ali Demirel tarafından yaptırılan İbrahim-Rukiye Demirel Camisi'nin açılışının ardından kendisini kahve içmeye çağıran 10 yaşındaki Ceylin İmdat'ın teklifini geri çevirmedi.

Ceylin İmdat, annesi Hicran, babası Ömer İmdat ile bir süre sohbet eden Yıldırım, ikram edilen Türk kahvesini içti.

Yıldırım'a ziyaretinde, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan ile diğer ilgililer eşlik etti.

Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla Batıkent Mahallesi'ndeki Hacı Selim Üçler Camisi'nin açılışına iştirak etti.

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!
Şanlıurfa'da 6 ayda 378 çocuk istismara uğradıŞanlıurfa'da 6 ayda 378 çocuk istismara uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.