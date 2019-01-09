'Binali Yıldırım koltuğu başkasına bırakacak' diyen Özel'den yeni iddia: Bilal Erdoğan'ın adı geçiyor

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı koltuğundan ayrılmadan 31 Mart'taki seçimlere gidilmesi de anayasaya aykırılık tartışmasını beraberinde getirdi. Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yıldırım'ın seçilmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayacağını, yerine başka bir ismin atanacağını iddia etti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Özgür Özel, hem iddiasını yineledi hem de yeni bir iddia daha ortaya attı.

'BİLAL ERDOĞAN'IN ADI GEÇİYOR'

Özel, Binali Yıldırım'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ismin, Belediye Meclisi üyelerinden biri olacağını belirtirken, "Binali Yıldırım belediye başkanı olursa koltuğu belediye meclis üyelerinden birine bırakacağı söyleniyor. Bilal Erdoğan'ın adı da geçen isimler arasında" ifadelerini kullandı.

'KARA BİR LEKE AMA BİRİLERİNİN OYUNUNA GELMEMEK LAZIM'

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevini bırakmadan seçimlere katılmasına da değinen Özel, "Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi siyasi tarihimizde büyük bir kara leke ama İstanbul seçimini buna mahkum edip birilerinin de oyununa gelmemek lazım" yorumunu yaptı.

'İYİ PARTİ'NİN MASASINDA OLABİLİR AMA CHP'NİN MASASINDA YOK'

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili İdris Naim Şahin'in Ordu'da CHP ve İYİ Parti'nin adayı olarak belediye başkanlığı için yarışacağı iddiasına da değindi. Özel, "İdris Naim Şahin İYİ Parti'nin masasında olabilir ama CHP'nin masasında yok" dedi.



