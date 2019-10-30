HABER

Binali Yıldırım: “Konya’nın gönlümde ayrı bir yeri var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 23:41 | Son Güncelleme

Son Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.

Son Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Başkanı Binali Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Yıldırım, Konya’nın gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya’ya gelen son Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 28. Başkanı Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Tekrar Konya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldırım, Konya’nın gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde son Başbakanımız ve eski TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, şehrimize başta Yüksek Hızlı Tren ve lojistik merkez olmak çok sayıda önemli eser kazandırmıştır. Bütün Konyalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı el-Sani'yi kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı el-Sani'yi kabul etti
CHP Grup ToplantısıCHP Grup Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifi hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Son dakika: TBMM'den ABD'ye ortak tepki!

TBMM'den ABD'ye ortak tepki!

AK Parti'de Mustafa Yeneroğlu'nun istifasının ardından flaş gelişme!

AK Parti'deki istifa sonrası flaş gelişme!

Son dakika! Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de flaş istifa!

CHP'li İlçe Başkanı Bitirgeç'ten flaş sözler: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

CHP'li isim: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.