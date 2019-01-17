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Binali Yıldırım'la ilgili yeni iddia: Bazı AK Partililer istifa bekliyor

SEÇİM HABERLERİ  | 17.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday edilmesi tartışmaları sürerken MHP'den yeni bir öneri geldi. MHP’li yönetici, “Yıldırım istifa etmem gerekir mi diye YSK'ya sorsun, bu tartışma bitsin” dedi. Öte yandan AK Parti içindeki bazı yöneticiler ve partililerin de Yıldırım’ın istifa etmesi gerektiği görüşünde olduğu belirtiliyor.

Binali Yıldırım'la ilgili yeni iddia: Bazı AK Partililer istifa bekliyor

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti ama istifa tartışması bitmedi.

İstifa tartışmasıyla ilgili ilk “gerek yok” açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup konuşmasında, “Bu tartışma sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü’nün 14’üncü maddesi en kalıcı çözüm yoludur” diyerek bir formül önerdi. Bahçeli’nin formülü Meclis Başkanı Yıldırım’ın seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde, başkanvekillerinden birisine vekalet görevi vermesini öngörüyor.

MHP'DEN BİNALİ YILDIRIM İÇİN YENİ ÖNERİ

Bahçeli’ye göre Yıldırım’a vekalet formülü ile polemikler ve itirazlar giderilebilir. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; MHP’li bir başka yönetici tartışmanın tamamen kapanması için bir başka formül daha önerdi. “Ben olsam bugüne kadar çoktan YSK’ya başvurmuştum” diyen MHP’li yönetici, “Bu tartışma bitecek gibi görünmüyor. Ben olsam çoktan YSK’ya başvurmuştum. Yıldırım da YSK’ya başvursun, “Benim istifa etmem gerekir mi” diye sorsun. Böylece tartışmalar da biter” dedi.

BAZI AK PARTİLİLER İSTİFA BEKLİYOR

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarının resmi başvurusu 19 Şubat’ta yapılacak. AK Parti içinde bazı yöneticiler ve partililer Yıldırım’ın istifa etmesi gerektiği görüşünde. Bir parti yöneticisi “Sayın Yıldırım henüz resmi aday değil. Sadece bizim ilan ettiğimiz bir aday. Yıldırım’ın adaylığı seçim kuruluna başvuru yapılan 19 Şubat’ta resmileşecek. Sayın Yıldırım’ın adaylığının resmileşmesi sürecinde istifa edeceğini düşünüyorum. Bu tartışmaya gerek yok. İstifa etmeli” dedi.

YSK’nin seçim takvimine göre belediye başkan adaylarının isimleri seçim kurullarına 19 Şubat’ta sunulmuş olacak. Yapılan incelemelerin ardından kesinleşen adaylar 3 Mart tarihinde ilan edilecek.

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