Binali Yıldırım'la ilgili yeni iddia: Bazı AK Partililer istifa bekliyor

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti ama istifa tartışması bitmedi.

İstifa tartışmasıyla ilgili ilk “gerek yok” açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup konuşmasında, “Bu tartışma sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü’nün 14’üncü maddesi en kalıcı çözüm yoludur” diyerek bir formül önerdi. Bahçeli’nin formülü Meclis Başkanı Yıldırım’ın seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde, başkanvekillerinden birisine vekalet görevi vermesini öngörüyor.

MHP'DEN BİNALİ YILDIRIM İÇİN YENİ ÖNERİ

Bahçeli’ye göre Yıldırım’a vekalet formülü ile polemikler ve itirazlar giderilebilir. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; MHP’li bir başka yönetici tartışmanın tamamen kapanması için bir başka formül daha önerdi. “Ben olsam bugüne kadar çoktan YSK’ya başvurmuştum” diyen MHP’li yönetici, “Bu tartışma bitecek gibi görünmüyor. Ben olsam çoktan YSK’ya başvurmuştum. Yıldırım da YSK’ya başvursun, “Benim istifa etmem gerekir mi” diye sorsun. Böylece tartışmalar da biter” dedi.