Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur (1)

Özgür EREN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım açıklamasında, "Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri Pazar günü İstanbul'da ve bütün Türkiye'de gerçekleşti. Malatya'da yaşanan üzücü bir olay dışında, hamdolsun yurdun her tarafında sükûnetle, büyük bir olgunlukla seçimleri gerçekleştirdik. Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediyor. Bu da doğal bir şey. Çünkü Anayasamızın 67 ve 79'uncu maddeleri çok açık. Diyor ki, 'Seçimler yargı yönetimi ve denetiminde yapılır. Seçimin başlamasından bitimine kadar Seçimin düzen, içinde yapılması, yönetilmesiyle ilgili bütün işleri yapma, yaptırma görevi YSK'ya aittir. Seçim tamamlandıktan sonra seçimle bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları incelemek, karara bağlamak görevi YSK'nındır.' Çok açık. Yani seçim bitmiştir. İtiraz dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bugüne kadar bütün seçimlerde bu iş gerçekleşmiştir. Nitekim bir çok ilde bir çok ilçede İstanbul'da olduğu gibi şikayet ve değerlendirme süreçleri devam ediyor." dedi.

"SEÇİMİN SAHİBİ VE KARAR VERİCİSİ YSK'DIR"

Yıldırım, "İlçe seçim kurullarında fedakarca, gece gündüz gözünü kırpmadan çalışan memurlarımız var. Hakimlerimiz var. Parti görevlileri var. Dolayısıyla seçimin patronu YSK'dır. Artı seçimin sahibi ne Sayın Ekrem İmamoğlu'dur ne de Binali Yıldırım'dır. Seçimin sahibi ve karar vericisi YSK'dır. Bir kere Sayın İmamoğlu'nun bu gerçeği görmesi, kabul etmesi gerekir. Ben ilk gün çok açık bir şekilde söyledim. Mazbata kime verilirse başkan odur. Ben şimdi soruyorum, Sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı? Yok. O halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmenin, orada burada hava atmanın ne anlamı var? İstanbul halkı kararını vermiştir. Bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu karara açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye zarar verir. Millete zarar verir. Her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir. İstanbul gibi bir memleket büyüklüğünde bir şehri idare edecek insanların daha olgun, daha sorumlu davranması beklenir." diye konuştu.

VERİLEN OYUN ZAYİ OLMASININ ÖNLENMESİ GİBİ BİR SORUMLULUK TAŞIYORUM

Binali yıldırımı sözlerini şöyle sürdürdü:

Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali var. 'Bir an önce mazbatamı verin. Hukuki süreçler ne canım? ' Sanki benim iki katım oy almış, seçimi kazanmışta biz oyalamak 3,5 gün daha zaman kazanmak için burada bir pozisyon alıyoruz. Bunu şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin, vermesin her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek, ortaya çıkarmak benim vicdan, namus borcumdur. Bunu sonuna kadar yapacağım. Sonuç ne olursa olsun. Ben kimin kazandığına bakmıyorum. Verilen oyun zayi olmasının önlenmesi gibi bir sorumluluk taşıyorum. 15 milyon İstanbulluya böyle bir görevim var. İster rakibime ister bana oy vermiş olsun bu oyun yerini bulduğundan emin olmamız lazım. Şu anda yapılan işlemde bundan ibarettir. Bu gerçeği Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görmesi ve bu sorumluluk içinde hareket etmesini İstanbul halkı bekliyor. Başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yok. Bu millet farklı düşünebilir. İç siyasette birbirine rakip olabilir. Ama ülkemiz üzerinde, burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve tek yumruk olarak dururuz. Türk halkının sinirlerini bozmayın. 'Sokağı hareketlendireceğiz' iması yapmaktan vazgeçin. Hukuka saygılı olun. Ve sürecin sonlanmasını sükûnetle bekleyin.