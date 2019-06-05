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Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 21:56 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesinin Kayı köyüne giderek, aile kabristanını ziyaret etti.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2.

Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesinin Kayı köyüne giderek, aile kabristanını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyüne gelerek, aile kabristanını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından “Topal Dursun’un oğlu olarak dünyaya geldiğim baba ocağında, Refahiye’deyiz.” şeklinde paylaşım yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım’ın yayımlamış olduğu fotoğrafta ise aile kabristanında dua ettiği görüldü.

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