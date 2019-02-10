Binali Yıldırım mevlit programına katıldı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.
Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Fatih'te Şehzadebaşı Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.
Binali Yıldırım, program sonunda Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler ile tüm şehitlere rahmet diledi.
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