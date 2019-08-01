Binali Yıldırım meyan şerbeti içti, vatandaşa kayısı dağıttı

Gençlerle buluşmak üzere Malatya’ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya’da kent merkezindeki esnaf gezisinde meyan şerbeti içti, vatandaşlara çikolatalı kayısı ikram etti.

Malatyalı gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çay davetini kırmayarak Malatya’ya gelen Binali Yıldırım Valilik ziyaretinin ardından kent merkezini gezdi. Esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Yıldırım, bir kayısı dükkanında aldığı kayısılı çikolatalı dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezi sırasında Malatya’nın kolası olarak bilinen meyan şerbetinin tadına da bakan Yıldırım, daha sonra gençlerle yapılacak programa katılmak üzere buradan ayrıldı.

