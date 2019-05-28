AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oto sanayi esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Yıldırım, mültecilerle ilgili, “Güvenlik konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsemma göstermeyiz" dedi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak’ta Oto Sanayi esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada esnafla uzun uzun sohbet eden Yıldırım, basın mensuplarına da açıklamada bulundu. Mülteci konusu hakkında konuşan Yıldırım, "İstanbul’da yabancılar var. Belirli ilçelerde yoğunlaşmış vaziyette. Biz şunu diyoruz; ’buranın huzurunu bozarsan, güvenlik sorunu oluşturursan hiç kusura bakma kulağından tutar atarız’ güvenlik esastır. Yabancılar konusundaki benim görüşüm duruşum çok açık nettir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarına zarar verirlerse, güvenlik asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsemma göstermeyiz" şeklinde konuştu.

“Sığınmacılar ülkelerinde şartlar düzelince gönderiliyor”

Yabancı düşmanlığını ülkeler için felaket olacağını belirten Yıldırım, "İş yabancı düşmanlığına dönüşürse bu ülkeler için büyük felakettir. Avrupa ülkelerinin şuanda içinde bulunduğu en büyük felaket ırkçılık. Bu insanlık için büyük bir tehdit, bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Biz bölgede ciddi sorumluluğu olan bir ülkeyiz ama hiçbir şeyde sınırsız değildir. Biz diyoruz ki ’siz kardeşim geçici korumaya tabisiniz’ ülkelerinde şartlar düzelince gönderiliyor" ifadelerini kullandı.