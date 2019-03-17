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Binali Yıldırım: Neden Trakya İstanbul'un kuru gıda, sebze meyve merkezi olmasın?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,  "Trakya Türkiye'nin en verimli arazileri.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Trakya Türkiye'nin en verimli arazileri. Neden Trakya İstanbul'un kuru gıda, sebze -meyvesi için bir merkez olmasın. Hem yakın hem de verim yüksek. Dolayısı ile bu bölgeyi hem çiçekçilikle peyzajla, hem sebze meyveyle ve kuru gıdalarla bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz var" dedi.

ÖMER ÇELİK: BİNALİ YILDIRIM'I İNŞALLAH BELEDİYE BAŞKANI YAPACAĞIZ
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Binali Yıldırım'a AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. Açılışta bir konuşma yapan Ömer Çelik, "Bu seçimde başarıya imza atacaklar aslen kadın kardeşlerimizdir. İstanbul ve İstanbullu için daha büyük bir gayret istiyoruz. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış bir siyasi lideri Cumhurbaşkanı yaptı İstanbul. Şimdi de Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ı inşallah belediye başkanı yapacağız. İstanbul'un sorunlarının çözümü ile ilgili şifre; 'Binali Bey Başkan işlem tamam' " diye konuştu.

"İSTANBUL DÜNYADA GÖRÜLMEK İSTENEN 5. BÜYÜKŞEHİR"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da İstanbul'un medeniyetleri birleştiren bir hoşgörü şehri" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul gece gündüz, her zaman görünmek istenen merak edilen bir şehirdir. Yapılan araştırmalarda İstanbul dünyada görülmek istenen 5'inci büyükşehirdir. Bunlar hep İstanbul'un zenginlikleri, 'Beyoğlu İstanbul özetidir' diyebiliriz. Çünkü bu ilçemizde çok büyük bir zenginlik var. Farklı etnik gruplar, burada barış içinde birlikte yaşıyor. Türk'ü, Kürd'ü, müslümanı, gayrımüslümü hep bir arada. İşte bu da bizim birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyor. Böyle birlik içinde olduğumuz sürece bize kimse bir şey yapamaz. Hangi etnik kimlikten gelirsek gelelim, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımız, milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu bizim vazgeçilmemizdir."

NEDEN TRAKYA İSTANBUL'UN KURU GIDA, SEBZE - MEYVE MERKEZİ OLMASIN

Projeleri hakkında bilgi veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tarım teknoloji merkezlerini Eyüpsultan'da kuruyoruz. Tarımda verimliliği artıracak, yeni tohumlar ve ürünler geliştirecek AR-GE faaliyetlerini burada gerçekleştireceğiz. Birçok ilçede bu yönde faaliyetlerimiz olacak. Trakya'yı biz bir anlamda İstanbul'un gıda merkezi olarak görüyoruz. Şimdi İstanbul'un ürünleri çok uzaklardan geliyor. Gelirken de yollarda fire veriyor, kayıplar oluyor, gecikmeler oluyor ve fiyat istikrarı da olmuyor. Trakya Türkiye'nin en verimli arazileri. Neden Trakya İstanbul'un kuru gıda, sebze -meyvesi için bir merkez olmasın. Hem yakın hem de verim yüksek. Dolayısı ile bu bölgeyi hem çiçekçilikle peyzajla, hem sebze meyveyle ve kuru gıdalarla bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Bunları yaparken de hepsini nasıl yapacaklar diye sorabilirler. Belediye yapmayacak zaten, belediye yapacak olanların önünü açacak. Engelleri kaldıracak ve istihdam oluşmasını sağlayacak."

(FOTOĞRAF)

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