Binali Yıldırım: Neden Trakya İstanbul'un kuru gıda, sebze meyve merkezi olmasın?

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Trakya Türkiye'nin en verimli arazileri. Neden Trakya İstanbul'un kuru gıda, sebze -meyvesi için bir merkez olmasın. Hem yakın hem de verim yüksek. Dolayısı ile bu bölgeyi hem çiçekçilikle peyzajla, hem sebze meyveyle ve kuru gıdalarla bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz var" dedi.

ÖMER ÇELİK: BİNALİ YILDIRIM'I İNŞALLAH BELEDİYE BAŞKANI YAPACAĞIZ

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Binali Yıldırım'a AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. Açılışta bir konuşma yapan Ömer Çelik, "Bu seçimde başarıya imza atacaklar aslen kadın kardeşlerimizdir. İstanbul ve İstanbullu için daha büyük bir gayret istiyoruz. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış bir siyasi lideri Cumhurbaşkanı yaptı İstanbul. Şimdi de Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ı inşallah belediye başkanı yapacağız. İstanbul'un sorunlarının çözümü ile ilgili şifre; 'Binali Bey Başkan işlem tamam' " diye konuştu.