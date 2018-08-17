Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Tinni ve Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wina ile görüştü 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ve Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile ayrı ayrı görüştü.
Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar
ANKARA (DHA)
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum