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Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Tinni ve Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wina ile görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ve Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile ayrı ayrı görüştü.

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-Kabullerden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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