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Binali Yıldırım okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:24 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu ve Kasımpaşa Lisesi'nden 75 arkadaşı ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Binali Yıldırım okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu ve Kasımpaşa Lisesi'nden 75 arkadaşı ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

"BELKİ YOKSULLUKLARIMIZ VARDI AMA MUTLU GENÇLERDİK"
Beşiktaş'taki bir otelde dün gerçekleşen buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "Ülkede telefon, televizyon yoktu, bizlerde de yoktu. Hele hele internet hiç yoktu. O dönemi torunlarımıza anlattığımızda anlayamıyorlar. Z kuşağı bizim o dönemki imkansızlıklarımızı hayat şartlarımızı hayal dahi edemiyor. Anlamalarını beklememeliyiz. Bizim onlara bu yeni nesle bir gelecek ve vizyon verme sorumluluğumuz var. 1970'li yıllarda servisler yani taşımalı eğitim yoktu. Ya yürüyerek ya da toplu taşımayla okula gidiliyordu. Okul arkadaşın zaten mahalle arkadaşındı. Belki yoksulluklarımız vardı ama mutlu gençlerdik, geleceğe dair hepimizin ayrı ayrı hayalleri vardı. 2 yıl önce lise öğretmenlerimizle bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Orada öğretmenlerimizin beni şöyle anlatmıştı; 'sessiz, çalışkan, herkesle arası iyi, göze batmamaya özen gösterirdi' " diye konuştu.

"İSTANBUL'U YEPYENİ BİR İSTANBUL YAPACAĞINA İNANIYORUM"
Buluşmada öğretmenleri ve arkadaşları Binali Yıldırım'ı anlattı.
Fizik öğretmeni Necati Güngör, "Sessiz, düşünen ve düşündüğünü isabetli olarak kullanan bir kişi. Bir meziyeti daha var, söylediği şeyi halk seviyesinde, halka hitap ederek konuşuyor, ifade ediyor. Şimdi İstanbul'a, kendisini Binali Yıldırım yapan şehre vefasını ödemek için geldiğini söylüyor. Bunu hangi devlet adamı kaç kez söylemiştir. Kaç siyasetçi bunu söyleyebiliyor. İstanbul'u yepyeni bir İstanbul yapacağına inanıyorum" dedi.

"EN GÜZEL DUYGU VEFA DUYGUSUDUR"
Matematik öğretmeni Yılmaz Er ise, "Toleranslı, analitik gözle bakan, duygulu, merhametli kişiliğiyle insanlığa hizmet edebilen bir şahsiyet. Dürüstlüğü, açık yürekliliği, samimiyeti ile tanıdığımız, çalışkanlığı ile yüksek notlar alan bir öğrenciydi" diye konuştu.
Müzik öğretmeni Taylan Aktükün de, "Erzincan'dan yeni gelmişti. Müzikten iyi notlar alıyordu. Ağır başlı, güler yüzlü, her zaman öğretmenlerine çevresine saygılı bir öğrenciydi. Artık unutulduğumuzu düşündüğümüz bir dönemde vefa göstererek her zaman araması sorması, problemlerimizde yardımcı olması onun ne kadar vefalı ve çok iyi bir insan olduğunu gösteriyor. En güzel duygu vefa duygusudur" dedi.

"GELDİĞİ MEVKİLERDEN GURUR DUYUYORUM"
Lisedeki matematik öğretmeni Yusuf Kukul ise, "Binali Bey 1967'de ortaokuldan geldi. 3 yıl matematik derslerine girdim. Çok sakin sessiz, kendi halinde arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci. En sevdiğim tarafı öğrenci arkadaşlarına ve bizlere sevgi saygısı ve halk tipi bir çocuk olmasıydı. Yine de aynı insan. Geldiği mevkilerden gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. Lise arkadaşı Tacettin Erk de "Kendisini siz veya biz nasıl görüyorsak, okul zamanında da öyleydi. Biraz daha sakin, sessiz, şakacı ve iyi niyetliydi" şeklinde konuştu. Aziz Altun ise, Binali Yıldırım ile birlikte okumuş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldiBinali Yıldırım okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldiBinali Yıldırım okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldiBinali Yıldırım okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi

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