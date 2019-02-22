BİNALİ YILDIRIM: ONLARIN YÜZÜNDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK DÜNYAYA BEDEL

*AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım “Sultanbeyli'ye yönelik özel kanun çıkardık. Böylece bu iş de, bu problem de bitti. İmar barışıyla tapularını, işlerini düzeltiyorlar, böylece sorunlar çözülmüş oluyor. İnsanların bir derdinin sona ermesi, onların yüzündeki mutluluğu görmek dünyaya bedel"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Sultanbeyli'de son durağı Mülkiyet Ofisi ziyareti oldu. Yıldırım burada imar barışıyla tapu sorunu çözülen 4 kişinin tapusunu dağıttı.

Binali Yıldırım, Mülkiyet Ofisi'ne gelerek çalışanlarla tokalaştı. Ardından kısa bir konuşma yapan Yıldırım, “Malum İstanbul'un birçok muhitinde imarla ilgili, mülkiyetle ilgili sorunlar var. Bunların büyük bir kısmını imar barışıyla hallettik. Ama Sultanbeyli'dekilerin çoğu imar barışına girmiyor. İmar barışı da var ama burada farklı bir konu var. Bir kısmı için özel düzenleme yapıldı. Bu düzenleme çerçevesinde de 2B içerisinde yer alan veya başka mülkiyeti olan, hisseli parseli olanların belediyeye yetki devri yapıldı. Belediye tek tek bunları çalışıyor. Ve biten tapuları peyderpey veriyor. Biz de burayı ziyaretimiz vesilesiyle tapuları hazır olan Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlarımızı birkaç tanesine tapularını vereceğiz. Böylece yıllardan beri oturanlar huzursuz oluyordu, bu huzursuzlukları sona ermiş olacak. Rahatça oturdukları evin sahibi olarak hayatlarını sürdürecekler" dedi.