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BİNALİ YILDIRIM: ONLARIN YÜZÜNDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK DÜNYAYA BEDEL

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

*AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım “Sultanbeyli'ye yönelik özel kanun çıkardık.

*AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım “Sultanbeyli'ye yönelik özel kanun çıkardık. Böylece bu iş de, bu problem de bitti. İmar barışıyla tapularını, işlerini düzeltiyorlar, böylece sorunlar çözülmüş oluyor. İnsanların bir derdinin sona ermesi, onların yüzündeki mutluluğu görmek dünyaya bedel"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Sultanbeyli'de son durağı Mülkiyet Ofisi ziyareti oldu. Yıldırım burada imar barışıyla tapu sorunu çözülen 4 kişinin tapusunu dağıttı.
Binali Yıldırım, Mülkiyet Ofisi'ne gelerek çalışanlarla tokalaştı. Ardından kısa bir konuşma yapan Yıldırım, “Malum İstanbul'un birçok muhitinde imarla ilgili, mülkiyetle ilgili sorunlar var. Bunların büyük bir kısmını imar barışıyla hallettik. Ama Sultanbeyli'dekilerin çoğu imar barışına girmiyor. İmar barışı da var ama burada farklı bir konu var. Bir kısmı için özel düzenleme yapıldı. Bu düzenleme çerçevesinde de 2B içerisinde yer alan veya başka mülkiyeti olan, hisseli parseli olanların belediyeye yetki devri yapıldı. Belediye tek tek bunları çalışıyor. Ve biten tapuları peyderpey veriyor. Biz de burayı ziyaretimiz vesilesiyle tapuları hazır olan Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlarımızı birkaç tanesine tapularını vereceğiz. Böylece yıllardan beri oturanlar huzursuz oluyordu, bu huzursuzlukları sona ermiş olacak. Rahatça oturdukları evin sahibi olarak hayatlarını sürdürecekler" dedi.

“31 MART'TA BANA DA TAPU VERECEKLER"
Yıldırım konuşmasının ardından, bazı vatandaşların tapularını verdi. Yıldırım tapu dağıtımının ardından “Bize de 31 Mart'ta tapu vereceklermiş" dedi.

“ONLARIN YÜZÜNDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK DÜNYAYA BEDEL"
Yıldırım buradan çıkışta gazetecilere kısa bir değerlendirme yaparak, “Sembolik olarak 4 kişiye tapu verdik. Burada aşağı yukarı 9 milyon metrekarede 60 bin hak sahibine tapu verilecek. Daha önce de biraz verildi, devam ediyor. Ben bilirim burayı kangren olmuş bir mesele, insanlar ev yapmışlar tapuları yok. Tapuları olmayınca uzun süre elektrik bağlatamadılar, gaz bağlatamadılar, bir binanın içinde başka hissedarlar var. O da bir başkasının yerine yapmış, herkes birbirinin yerine yapmış. İç içe girmiş büyük bir sorundu bu. Bunu teknik adamlar nasıl çözeceklerini bir türlü bulamadılar. Onun için ben Başbakanlığımda geldim. Sultanbeyli'ye yönelik özel kanun çıkardık. Böylece bu işte, bu problemde bitti. İmar barışıyla tapularını, işlerini düzeltiyorlar, böylece sorunlar çözülmüş oluyor. İnsanların bir derdinin sona ermesi, onların yüzündeki mutluluğu görmek dünyaya bedel" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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- Yıldırım'ın gelişi
- Yıldırım'ın çalışanlarla tokalaşması
- Yıldırım'ın konuşması
- Yıldırım'ın tapu dağıtması
- Yıldırım'ın gazetecilere açıklaması
- Detaylar

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