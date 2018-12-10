HABER

Binali Yıldırım: Önümüzde bütçe görüşmeleri var, şu an işimiz bu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 12:56 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, yeni sistemin ilk bütçe görüşmeleri öncesi TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, yeni sistemin ilk bütçe görüşmeleri öncesi TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, adaylığıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Yıldırım, "Önümüzde bütçe görüşmeleri var. Şu an işimiz bu" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, grup başkanvekillerinin plan ve bütçe görüşmeleri süresince iç tüzüğün uygulanmasına ilişkin bazı konulara değindiklerini belirterek, "Amacımız bütçe görüşmelerinin en verimli şekilde geçmesini sağlamak. Grup başkanvekilleriyle Meclis Başkanlık Divanı'nın birarada mümkün olduğu kadar anlayış birliğini sağlamak" dedi.
'BAKAN GELİYORSA MUTLAKA KONUŞACAKTIR'
Binali Yıldırım, bütçesi görüşülen Bakanın, Genel Kurula gelip eleştirilere yanıt verebileceğini belirterek, "İlgili Bakan eleştirilere gayet tabi yanıt verebilecek. Bakan gelip bütçesini savunuyorsa o bütçe üzerindeki eleştirilere karşılık vermek ve bütçeyi savunmak en tabi hakkıdır. Zaten Genel Kurula Bakanın gelmesi mecburi değil ihtiyaridir. Yani Bakan geliyorsa mutlaka konuşacaktır. Konuşan bir insanın eleştirilere cevap vermemesi çok tutarsız bir şeydir. Şu anda Bakanların gelmesi söz konusu. Gelince de görüşlerini sunacaklar, soruları ve eleştirileri cevaplayacaklar" dedi.
Binali Yıldırım, Plan ve Bütçe görüşmeleri süresince Genel Kurul'da gerginliğin olmaması için milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Bütçe görüşmelerinin daha iyi daha üretken daha verimli olmasını daha çok bağırarak daha çok gererek sağlayamayız. Görüşmelerimiz sakin bir şekilde milletin beklentileri doğrultusunda ortaya koymamız herhalde milletimiz tarafından hoş karşılanacaktır. Mecliste gerginliği, kavgayı hiç kimse hoş karşılamaz. Kaldı ki TBMM'nin milli egemenliğin temsili olarak örnek bir davranış içinde olması gerekir. Bu sorumlulukta milletvekillerimize aittir" diye konuştu.
'SİYASET KURUMUNA YAKIŞIR BİR GÖRÜŞME OLSUN'
Edinilen bilgilere göre basına kapalı gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçe görüşmelerinde İç Tüzükten kaynaklanan olası eksiklikler masaya yatırıldı. Toplantıda Binali Yıldırım, Başkanlık Divanı Üyeleri ve siyasi partilerin grup başkanvekillerinden oturumların siyaset kurumuna yakışır bir şekilde geçmesini istediği ve bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasını istediğini belirtti. Yıldırım, "Yeni sistemin ilk bütçe görüşmeleri. İç Tüzük'ten kaynaklanan eksiklikler ve sıkıntılar olabilir. Ama bu çözülemeyecek konular değil. Sükunet içinde bir bütçe görüşmesi olacağını umuyorum. Beklentimiz bu yönde. Gerginliğe fırsat vermeyelim" dedi.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Kırşehir’deİçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Kırşehir’de
Erdoğan, 'haberdar değilim' demişti! Külliye'de kabul edecekErdoğan, 'haberdar değilim' demişti! Külliye'de kabul edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan, 'haberdar değilim' demişti! Külliye'de kabul edecek

Erdoğan, 'haberdar değilim' demişti! Külliye'de kabul edecek

İstanbul için deprem etkisi yaratacak sözler: Eyaletler sisteminin ilk adımı

İstanbul için olay yaratacak söz: Eyaletler sisteminin ilk adımı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler!

Mansur Yavaş'tan sosyal medyadan ittifak açıklaması

Mansur Yavaş'tan sosyal medyadan ittifak açıklaması

MHP 152 belediye için adaylarını açıkladı

MHP 152 belediye için adaylarını açıkladı

Meral Akşener de tartışmaya dahil oldu: Yeter artık...

Akşener de tartışmaya dahil oldu: Yeter artık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.