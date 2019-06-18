Binali Yıldırım: “Ortak akılla hareket etmek sağlıklı çözümler üretmek için önemli”

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, “İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek ortak akılla hareket etmek sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmek için önemli ve vazgeçilmez bir durumdur” dedi.

İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala Beyoğlu’ndaki Haliç Kongre Merkezi’nde Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri ve temsilcileri ile bir araya geldi.

“Ortak akılla hareket etmek sağlıklı çözümler üretmek için önemli”

Programda kısa bir konuşma yapan Yıldırım, "Sivil Toplum kuruluşlarıyla, iş alemiyle, siyasetçilerle bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Gerek gerekse Ordumuzun ile ilgili beklentilerini Ordulu hemşehrilerimizin İstanbul ile ilgili beklentilerini dinleme fırsatımız olacak. Belediye başkanından yeni dönemde ne gibi beklentileri olduğunu ve belediye başkanı seçilirsek ne gibi hizmetler yapacağımızı şehrin konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla sabah programlarına başlamadan toplantılar gerçekleştiriyoruz. İstanbul sivil toplum kuruluşları bakımından çok zengin bir ilimiz. Hemşehri dernekleri dahil olmak üzere dernek, vakıf, federasyon toplam 23 bin sivil toplum örgütü var. Bunların her biriyle teker teker bir araya gelmek bu kısa zaman içerisinde pek mümkün olmuyor. O bakımdan iller bazında hatta meslekler bazında zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz değerlendirmeler yapıyoruz. Modern demokrasinin vazgeçilmezi ister bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek ortak akılla hareket etmek sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmek için önemli ve vazgeçilmez bir durumdur. Biz de bugün Ordu ilinden olup İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizi temsilen siyasetçileri, dernek başkanları, belediye başkanlarını ve diğer sivil toplum örgütlerini burada misafir ediyoruz. Bu konuları ele alacağız değerlendireceğiz” dedi.

