HABER

Binali Yıldırım: "Oy çalanlardan hesap soracak mısınız?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 01:46 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA) Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, sahada çalışmalarına devam ediyor."Oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?"Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneğinin düzenlediği iftar programından sonra Çamçeşme Mahallesinde bulunan Merkez Kaynarca Camii’nde Teravih namazını kılan Yıldırım, namaz sonrası cami bahçesinde vatandaşlarla çay içti.

Binali Yıldırım: "Oy çalanlardan hesap soracak mısınız?"

İstanbul (İHA) Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, sahada çalışmalarına devam ediyor.
"Oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?"
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneğinin düzenlediği iftar programından sonra Çamçeşme Mahallesinde bulunan Merkez Kaynarca Camii’nde Teravih namazını kılan Yıldırım, namaz sonrası cami bahçesinde vatandaşlarla çay içti. Binali Yıldırım burada kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri kırmadı. Kalabalığa seslenen Yıldırım, "Çamçeşme’nin güzel insanları, hemşerilerim hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart’da oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?" diye sordu vatandaşların ’Soracağız’ ifadesinin ardından "Allah sizlerden razı olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.
Daha çok çalışacağız
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, teravih namazını kıldığı caminin karşısında bulunan İlknur Tüfekçi ve Halil Tüfekçi’nin apartman dairesine konuk oldu. Yıldırım burada evdeki vatandaşlarla bir süre sohbet ederek ikram edilen hurmadan yedi, zemzemden içti. Yıldırım, ev sahibi İlknur Tüfenkçi’ye "Daha çok çalışacağız" dedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de eşlik ettiği ziyarette Yıldırım, Başkan Cin’den bölgeyle ilgili bilgiler aldı.
Güzel düşünen güzel görür
Ev sahibi Tüfekçi çiftinin Binali Yıldırım’a "Ekranda görünenden daha da şıksınız" demesi üzerine Yıldırım, "Güzel düşünen güzel görür" karşılığını verdi.

Binali Yıldırım:

Binali Yıldırım:

Binali Yıldırım:

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısıBakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na; Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na; Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama! İptal edildi

Flaş açıklama! İptal edildi

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

'Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi açıklaması!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu 9 HDP'li isim için fezleke!

9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

Neden sadece İBB Başkanlık seçimi yenilenecek?

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: 23 Haziran'da İstanbul Ağıdı yakacaklar

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: İstanbul Ağıdı yakacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.