AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı. Oyunu Tuzla'da kullanan Yıldırım'a Eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali ve Elif Köylübay eşlik etti. Yıldırım zarfını Ali Köylübay ile birlikte sandığa attı.

Yıldırım açıklamasında, "Bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde yerel seçimler yapılıyor. Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticileri seçeceğiz. Biz de oyumuzu Tuzla'da kullandık. İstanbulumuz için 39 ilçemiz için, Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

