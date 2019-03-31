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Binali Yıldırım oyunu kullandı

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Tuzla'da oyunu kullandı.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı. Oyunu Tuzla'da kullanan Yıldırım'a Eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali ve Elif Köylübay eşlik etti. Yıldırım zarfını Ali Köylübay ile birlikte sandığa attı.

Yıldırım açıklamasında, "Bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde yerel seçimler yapılıyor. Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticileri seçeceğiz. Biz de oyumuzu Tuzla'da kullandık. İstanbulumuz için 39 ilçemiz için, Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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