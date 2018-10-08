Binali Yıldırım Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mandviwalla'yı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla'yı kabul etti.

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mandviwalla ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı kabul, basına kapalı gerçekleşti.

