Binali Yıldırım: Paris’te Louvre varsa İstanbul’da Yenikapı olacak

‘YENİKAPI 12’ BATIĞININ DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Theodosius Limanı ve içinde barındırdığı 37 batık dünyanın en büyük Orta Çağ gemi buluntu topluluğu. Yenikapı batıklarının her biri, İstanbul Üniversitesi tarafından Yenikapı'da kurulan ve içinde konservasyon kimyasalı ilaç bulunan 45 havuzda en az 5 yıl koruma altına alınarak, ilk aşamada deniz tuzundan arındırılıyor. Dijital belgeleme çalışması için her batığın her bir ahşap parçası, 3 boyutlu dijital ortama aktarılıyor. Bu sırada ahşap malzemenin üzerindeki her ayrıntı kayda geçiyor. Ardından batık ahşaplar, daha uzun ömürlü hale getirilmesi için dondurularak kurutma (freezedryer) cihazına yerleştiriliyor. Buradaki işlem ise en az 6 ay sürüyor.

Projenin en meşhur batığı 1100 yıllık "Yenikapı 12"nin parçalarının korunmasına 2009’da başlandı. 9 yıl sonunda parçalar sergilenecek hale geldi. Bir araya getirildikten sonra bir bütün halinde ziyaretçiler batığı müzede görebilecek. Yenikapı 12 gemisinin nasıl bir görüntüsü olduğu bilgisayar ortamında çıkarıldı. Ardından da kopya modeli inşa edildi.