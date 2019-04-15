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Binali Yıldırım: "Partiler çeşitli itirazlarda bulundu. 2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış. 77’si reddedilmiş 7’si kabul edilmiş. CHP 44 itiraz dilekçesi vermiş 4’ü kabul edilmiş. 2019 seçimlerinde toplam 522 itiraz var” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım: "Partiler çeşitli itirazlarda bulundu.

Binali Yıldırım: "Partiler çeşitli itirazlarda bulundu. 2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış. 77’si reddedilmiş 7’si kabul edilmiş. CHP 44 itiraz dilekçesi vermiş 4’ü kabul edilmiş. 2019 seçimlerinde toplam 522 itiraz var” dedi.

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