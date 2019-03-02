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Binali Yıldırım Pendik esnafıyla buluştu, döner kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Pendik esnafını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Pendik esnafını ziyaret etti. Bir dönerciye uğrayan Yıldırım, döner kesip vatandaşlara dağıttı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Pendik esnafını ziyaret etti. Yıldırım, Pendik Gazi Paşa Caddesi üzerine bulunan dükkanlara uğrayarak çalışanlarla sohbet etti. Ardından bir döner salonuna uğrayan Yıldırım, döner bıçağını eline alarak döner kesti. Yıldırım, kestiği dönerden vatandaşlara ikram etti. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlara da Yıldırım’a çeşitli ikramlarda bulundu.
Yoğun ilgi gören Yıldırım, Pendik halkıyla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Esnaf ziyaretini tamamlayan Binali Yıldırım, Pendik MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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