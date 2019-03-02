Binali Yıldırım, Pendik'te

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik Teknoloji Merkezi kurulacağını belirterek, "Her türlü araştırma, geliştirme çalışmaları, yeni ürünler, teknolojik ürünler burada yapılacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez, hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a çok büyük değer katacak." dedi.

Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren Yıldırım, minibüs durağı esnafını ziyaret etti. Durakta bulunanlarla sohbet eden Yıldırım, daha sonra bir minibüsün direksiyonuna geçerek, aracı kullandı.

Pendik'teki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Yıldırım, işçilerle yemek yedi.

Yıldırım, daha sonra Kurtköy Spor Kompleksi'ndeki "aday ve proje tanıtım toplantısı"na katıldı.

Pendik'in Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu, hava, deniz, kara, demiryolunun merkezi haline geldiğini anlatan Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yıllık 34 milyon yolcunun kullandığını kaydetti.

Yıldırım, ilçenin değerinin artığını ve ufkunun genişlediğini dile getirerek, Pendik'ten Eminönü'ne deniz otobüsü olduğunu, Yalova'ya hızlı feribot çalıştığını, Kartal Tavşantepe metro hattıyla Pendik Kadıköy arasının 35 dakikaya indiğini söyledi.