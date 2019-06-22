Binali Yıldırım, Pendik'te halka seslendi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Herkes seçime giderken seçmen kağıdını yanında götürsün. Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok. Sandıklara sahip çıkacağız değil mi? Size güveniyorum. Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılmayacak. İşte bu kadar. Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük, ister. Bu şehri yalancılar yönetemez." dedi.

Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde seçim otobüsünden halkı selamlayan Binali Yıldırım, Pendik'te düzenlenen mitingde halka seslendi.

Türkiye'nin kendi savunma sistemini kurmasını istemeyenlerin olduğunu belirten Yıldırım, "Bunlar diyor ki; 'savunma sistemini kendiniz kuramazsınız. Siz teröre karşı Afrin ve Trablus'ta operasyon yapamazsınız. Siz Kuzey Suriye'de terör devleti kurulmasına karşı çıkamazsınız.' Biz de diyoruz ki, 'Bu ülkenin evladı Türkiye sevdalısı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Erdoğan diyor ki 'Biz Türkiye'yiz 82 milyon Türk evladıyız. Bu milletin evladıyız. Bizlere sadece bu millet emir verir ve gönderir. Bunun dışında hiç kimsenin önünde eğilmeyiz sadece rükuda eğiliriz." ifadelerini kullandı.