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Binali Yıldırım radyoların ortak yayında soruları cevapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 20:16 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Böyle uzun vadede değil, görevimin ilk 1 yıllık döneminde metrobüsle seyahat etmek problem olmayacak" - "Gerçekleşen ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi. CHP'nin teklifi farklı"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Böyle uzun vadede değil, görevimin ilk 1 yıllık döneminde metrobüsle seyahat etmek problem olmayacak." dedi.

Yıldırım, Best FM ve Show Radyo ortak yayınında soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım bir soru üzerine, ulaşımda kullanılan İstanbulkart'larda yeterli ücret olmayınca geçiş hakkı verilmemesi nedeniyle vatandaşların rencide olmasını düzelteceklerini belirterek, "Bu eski moda yöneticilerden kaynaklanıyor. Teknoloji gelişti artık. Kredi kartlarında açık hesap çalışma var. İlla 50 kuruş azaldı karşılığı yok diye vatandaşa eziyet etmenin anlamı yok. Kaçmıyor, her ay karta yükleme yapıyor. Küçük hesapları kenara bırakmak lazım. Bu memurların soruşturma korkusuyla yapmadıkları, çıktılarının vatandaş açısından çok ağır olduğu bir şey bunları kaldıracağız." dedi.

Metrobüslerdeki yoğunluk hakkındaki şikayetlere değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Metrobüs sistemi şu anda kapasitesinin 2 kat üzerinde çalışıyor. Çözümümüz belli. Gebze-Halkalı banliyö hattını açtık, otomatik olarak 50 bin kişi azaldı. Mahmutbey metrosu bu sene sonunda devreye giriyor. Metrobüsle aynı güzergah bunu yaptığımız zaman metrobüsün yükü en az yüzde 40 azalıyor. Bir de Söğütlüçeşme-Beylikdüzü arasındaki yolda otonom sürücüsüz araçlar koyacağız. Şu andakiler 18 metre uzunluğunda 24 metreye çıkacak. Otobüsler birbiriyle iletişim halinde hareket edecek. Bu şekilde kapasiteyi yüzde 50 attıracağız. Böyle uzun vadede değil görevimin ilk 1 yıllık döneminde metrobüsle seyahat etmek problem olmayacak."

Şehir içi trafiği çözüm projelerine değinen Yıldırım, lojistik merkezlerini şehrin dışına doğru taşıyarak, gündüz saatlerinde AVM'lere yük taşıyan kamyonların giremeyeceğini söyledi.

Üniversite okusun ya da okumasın her öğrencinin indirimli ulaşım hakkına sahip olacağını anlatan Yıldırım, her üniversitenin içine öğrenciler için çamaşır yıkama ve kurutma merkezleri kuracaklarını açıkladı.

Binali Yıldırım, İstanbul'da su ve ulaşım indirimlerine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"18 gün neredeydin kardeşim? Başkanlığının bitmesine 5 dakika kala İstanbul'u arıyor, yazı yazdırıyor. Yazının altına da yok ki adam imza atacak. Kesip yapıştırıyor fotokopi yapıyorlar İSKİ'ye UKOME'ye bu konuları çalışın diyor. O kadar. Sonra bizim AK Parti Grubu da bir teklif hazırlıyor. Teklifler komisyona gönderiliyor. Komisyona gelen teklif AK Parti'nin teklifi. Tevfik Göksu'nun imzası var. Gerçekleşen ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi. CHP'nin teklifi farklı. Adam İstanbul'da değil imza atamaz. İl dışına çıktığı için birine vekalet vermesi lazım. Onun yapması lazım. O anda Ankara'da mesai bitme saatinde ve sosyal medyaya yazıların kopyasını yayıyor. Dürüst olmak gerekiyor."

İBB'den Atatürk portresinin kaldırılması iddiasını yanıtlayan Yıldırım, "Görüntüleri var, kendi adamları gelip almış. Bütün dairelerde benim evimde çalışma odamda Atatürk resmi var. Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Atatürk'ü önlerine koyup dümen çevirmesinler. Atatürk cumhuriyetin kurucusudur. Kimsenin tekelinde değildir." ifadelerini kullandı.

İBB verilerinin kopyalaması konusuna değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Büyükşehir kaçmıyor. Sen eğer belediye başkanıysan istediğin zaman istediğin veriyi alırsın. Vermiyorum mu diyecek? Bu ayrı bir şey. FETÖ yöntemi. Bu bilgileri alıp başka merkezlere göndermek... Sonradan şantaj amaçlı kullanmak. Canlı yayında söyledim. Ne dedi? 'Biz yedekleme yapıyoruz' Evlere şenlik. Bilişimden haberi yok adamın. Veri yedeklemesi zaten var. Bu ayrı bir şey. Veri kopyalamak açık suçtur. Açık suçtur. Nitekim yarım günde mahkeme yürütmeyi durdurdu. Allah'tan kopyalayamadı yoksa 5.5 milyon abonenin bilgileri geçecek ellerine."

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır

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