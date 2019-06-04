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Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 05:19 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel ile bağımsız adayların bayramını tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti binali yıldırım Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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