HABER

Binali Yıldırım: "Raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, şehirdeki trafik sorununu çözeceklerini belirterek, “İstanbullar güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, şehirdeki trafik sorununu çözeceklerini belirterek, “İstanbullar güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. Planlarımız projelerimiz hazır” diye konuştu.
Cumhur İttifakı’nın Yenikapı’da düzenlediği ’Büyük İstanbul Mitingi’ne katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kalabalığı selamladı. Kürsüye çıkarak miting alanını dolduran kalabalığa hitap eden Binali Yıldırım, İstanbul’u hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.

“Cumhur ittifakı o gece kuruldu”
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından ilk görüştüğü liderin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu söyleyen Yıldırım, “Yenikapı’ya ruh veren 15 Temmuz ittifakı, Cumhur İttifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için milli karar, cumhur için istikrar diyen Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu ittifakı cumhurun geleceği için devam ettirdiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu birlik beraberlik bizde olduğu müddetçe İstanbul’un da Türkiye’nin de çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Allah’ın izniyle 1994’te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da İstanbul’u dünyanın yıldızı yapacağız” şeklinde konuştu.

"Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok kucaklaşacağız"
Konuşmasında birlik beraberlik çağrısı yapan Yıldırım, "Bizden sizden o partiden, bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Bize yakışan sevgiyle çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Eğer siz mutlu olursanız ben daha çok mutlu olacağım. Ayırmak yok, ötekileştirmek yok, bizim inancımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. Türkiye’yi cennet yapan bu güzel duygulardır. İstanbul’u da cennetten bir köşeye dönüştürmek bu anlayış ile mümkün olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok kucaklaşacağız. Sahip olduğumuz zenginlikleri hep hatırlayacağız” diye konuştu.

"Bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz, ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah deriz"
Türkiye’ye yönelik saldırıları vurgulayan Yıldırım, "Etrafta terör var, savaş var, şiddet var, kötülük var. Bölmek isteyenler var. Ama bir de Türkiye var. Bir Türkiye var, bir İstanbul var. İşte Yenikapı ruhu var. 15 Temmuz’da yenilmeyen Türkiye’nin ruhu burada. Biz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz, ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz. Bu milletin kim olduğunu hala öğrenemediler. Bu millet iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Türkiye insanlığın, merhametin son kalesidir” ifadelerini kullandı.

“Yapacağımız raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek”
İstanbul’u ulaşım sorununa da değinen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İstanbul’da trafik ulaşım çile olmaktan çıkacak. Liderimizle Cumhurbaşkanımızla 80 vilayetimizde bunu başardık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. İstanbullar güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. İster bisiklete binin, ister deniz kenarında çayımızı demleyelim, ister spor yapalım. İstanbul’da yaşamanın tadını çıkaralım birlikte. Bunu yapmaya gücümüz var. Planlarımız projelerimiz hazır."

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)
Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğizMansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.