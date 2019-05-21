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Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 04:27 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimi öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.Yıldırım’a yoğun ilgiÜsküdar, Çengelköy Mahallesi’nde bulunan Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde düzenlenen sahur programına katılan Yıldırım, tek tek vatandaşların sahur sofrasına uğrayarak sohbet edip, fotoğraf çekindi.

Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimi öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Yıldırım’a yoğun ilgi
Üsküdar, Çengelköy Mahallesi’nde bulunan Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde düzenlenen sahur programına katılan Yıldırım, tek tek vatandaşların sahur sofrasına uğrayarak sohbet edip, fotoğraf çekindi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı sahur programında konuşan Yıldırım, “İlçe Belediye Başkanımız, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen bu organizasyonda o da var kendisine teşekkür ediyorum. Hilmi Bey işi sağlama aldı oturuyor. 31 Mart’da koltuğu aldı oturuyor hiç kalkmıyor koltuktan ne olur ne olmaz diye işi sağlama alıyor. Biz ayaktayız, durmak yok yola devam” dedi.

‘Binali Başkan olacak mı?’ diye sordu
Yıldırım, kendisini dinleyen vatandaşlara, “Hilmi Türkmen’i desteklediniz, seçtiniz teşekkür ederiz. O da Üsküdarımız için çalışacak, güzel işler yapacak. Hilmi Başkanın borcu var, Üsküdar’dan bizim alacağımız kaldı. O hesabı da 23 Haziran’da kapatıyoruz tamam mı?” diye sordu. Konuşmasına devam eden Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yıldırım, “Oyumuz senindir Başkan” diye seslenen bir vatandaşa, “Sende gaz vermeye devam et” deyince gülüşmeler yaşandı. Yıldırım, “Siz bize güç veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz inşallah bu enerjiyle, bu heyecanla, 23 Haziran’da ne yapıyoruz? Hak yerini bulacak mı? Binali Başkan olacak mı?” diye sordu. Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılandığı Çay Bahçesinden sevgi gösterileriyle uğurlandı.

Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

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