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Binali Yıldırım Sakarya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve İzmir AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik’in oğlunun düğününe katılmak üzere geldiği Sakarya’da valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.Eski Başbakan, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sakarya’ya geldi.

Eski Başbakan ve İzmir AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik’in oğlunun düğününe katılmak üzere geldiği Sakarya’da valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.
Eski Başbakan, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sakarya’ya geldi. İlk olarak Sakarya Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Yıldırım daha sonra eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik’in oğlu Emrullah Çelik’in düğününe katıldı.

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