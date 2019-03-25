 BİNALİ YILDIRIM SANCAKTEPE'DE ERZİNCANLILAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Haber - Kamara: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de Erzincanlılar ile akşam yemeğinde buluşmasında, “İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmaya karar verdik." dedi.

Sancaktepe'de seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Erzincanlılar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Erzincanlılara seslenen Binali Yıldırım, “6 günümüz var. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Hemşerilerim ne diyorsunuz, Sancaktepe'de Şeyma hanımı belediye başkanı yapıyor mu hemşerilerimiz. Gönül belediyeciliği ile durmak yok yol devam diyoruz" dedi.

“YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"

Yıldırım, “Erzincan'ın iklimi sert, insanı mert evlatlarıyız. Hepimiz İstanbul'a geldik ama bir şeyi unutmadık. Memleket sevgisi ve sevdası. Her zaman yüreğimizin bir yerinden memleketimiz var. Erzincan depremlerden çok çekti. Ancak, Erzincan'da son 16 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük hizmetler yaptık. Sadece Erzincan'ın yollarına 4 milyar lira yatırım yaptık. Erzincan'ın yollarına Erzurum'a, Elazığ'a bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" İfadelerini kullandı.