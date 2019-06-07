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Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

'CUMHUR ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da partililerle bir araya geldi.

Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - 'CUMHUR ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da partililerle bir araya geldi.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'na gelen Binali Yıldırım'ı, Vali Abdullah Erin ile protokol üyeleri karşıladı. Araç konvoyu eşliğinde ilk ziyaretini AK Parti İl Başkanlığı'na yapan Yıldırım'a, İl Başkanı Bahattin Yıldız, kentte yürütülen çalışmaları anlattı. Parti binasında bir süre vakit geçirerek, partililerle bir araya gelen Yıldırım, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Binali Yıldırım, Dergah Camii'nde kılacağı cuma namazının ardından kentin simgesi olan Balıklgöl yerleşkesinde halkla buluşacak.

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Binali Yıldırım, Şanlıurfa'daBinali Yıldırım, Şanlıurfa'daBinali Yıldırım, Şanlıurfa'daBinali Yıldırım, Şanlıurfa'da

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