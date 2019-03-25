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BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINA SANCAKTEPE'DE DEVAM ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam etti.

Haber-Kamara: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam etti. Yıldırım ve ona eşlik eden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Yenidoğan Mahallesi'nde vatandaşları selamladı. Burada konuşan Yıldırım, "Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 6 günümüz var. 6 gün sonra Sancaktepe'de Şeyma Döğücü ile gönül belediyeciliğine devam diyor muyuz? Durmak yok, yola devam" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın seçim otobüsü ile gelmesi
-Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması
-Yıldırım'ın konuşması
-Genel ve detaylar

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