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Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, bugün Büyükçekmece'de yaptığı seçim çalışmalarının son durağı Tepecik Meydanı oldu.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, bugün Büyükçekmece'de yaptığı seçim çalışmalarının son durağı Tepecik Meydanı oldu. Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile birlikte burada toplananlara bir konuşma yaptı. Yıldırım, “Büyükçekmece de iki tane dere var. Buraları ihya edeceğiz, buraları yeşillendireceğiz. Buralara da yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Yeşille maviyi buluşturacağız. Büyükçekmece çok daha güzel olacak. Buralar daha güzel olacak. İnşallah 3 bin 750 araç kapasiteli çeşitli yerlere otopark yapacağız. Mimarsinan bile güzelliğine hayran olduğu köprü, bu köprüyü bu perişan halinden kurtaracağız. Hem köprüyü yeni baştan elden geçireceğiz, hem de etrafındaki sahili düzenleyerek burayı Büyükçekmece'nin en gözde mekanı haline getireceğiz" dedi.

(FOTOĞTRAF)

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