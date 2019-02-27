HABER

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

AK  Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü.

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Yıldırım, kadınlarla buluştu, cenaze törenine katıldı, öğrencileri ve fabrika işçilerini ziyaret etti.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI, ÖĞRENCİLERİ VE FABRİKA İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ
Binali Yıldırım bugün seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Yıldırım sabah saatlerinde kadın seçmenlerle bir araya geldikten sonra, AK Parti Çekmeköy ve MHP Çekmeköy ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından Hacı Bektaş-ı Veli Taşdelen Cemevi'nde 92 yaşında hayatını kaybeden Şahhanım Sarıbal'ın cenaze namazına katılan Yıldırım, daha sonra Reşadiye Köyü Merkez Camii'nde 47 yaşında hayatını kaybeden Kadri Demir ve 86 yaşında hayatını kaybeden Fahriye Aydın'ın cenaze namazına katıldı. Binali Yıldırım namaz sonrası Çekmeköy Reşadiye Altan Yazıcı İlkokulu'ndan gelen davet üzerine okula giderek, 2/B sınıfına uğradı. Yıldırım, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım ardından, yine Reşadiye'de bulunan hindi fabrikasını ziyaret eti. Yıldırım'ı fabrikada çalışan işçiler karşıladı. Binali Yıldırım burada kısa bir konuşma da yaptı.

TAŞDELEN'DE KONUŞTU
Binali Yıldırım, Çekmeköy Taşdelen'de AK Parti otobüsü üzerinde çevrede toplananlara hitap etti. Yıldırım, "Dünyada metrolar arasında yarışma oldu. Makinisti olmayan, sürücüsü olmayan dünyanın en iyisi seçildi. Çekmeköy'e de en iyisi, en güzeli yakışır" dedi.

(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdüBinali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdüBinali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdüBinali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
/ek bilgilerle/ Çöp konteynerindeki vahşetin sırrı çözüldü/ek bilgilerle/ Çöp konteynerindeki vahşetin sırrı çözüldü
’Maddeyi değil hayatı seç’ecekler’Maddeyi değil hayatı seç’ecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.