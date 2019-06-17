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Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 19:52 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü.

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü

Gülseli KENARLI-Güven USTA / İSTANBUL (DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü. Yıldırım, öğle saatlerinde fabrika ziyareti gerçekleştirdikten sonra özel bir okulda okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım bu iki programının ardından, Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi'ne geldi. Yıldırım otobüsle geldiği caddedekileri selamladı, bir çocuğu kucağına aldı ve karanfil dağıttı.
Yıldırım daha sonra yine otobüsle Ordulu Dernekler Lokali'ne gitti.
(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdüBinali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü

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