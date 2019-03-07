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BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI KADIKÖY'DE SÜRDÜRDÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binali Yıldırım, ilçe başkanlığı ziyareti öncesi Kadıköy Belediyesi yanında bulunan alanda toplananları selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

Yıldırım konuşmasında, “Kadıköy'de bayrağını, toprağını, devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, cumhuriyetin değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de cumhuriyetle, cumhuriyetin değerleriyle sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez" dedi.

Yıldırım daha sonra AK Parti İlçe ve MHP İlçe başkanlıklarını ziyaret etti.

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