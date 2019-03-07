HABER

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Kadıköy'de sürdürdü 

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Kadıköy'de sürdürdü 

Gülseli KENARLI-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binali Yıldırım, ilçe başkanlığı ziyareti öncesi Kadıköy Belediyesi yanında bulunan alanda toplananları selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.
Yıldırım konuşmasında, "Kadıköy'de bayrağını, toprağını, devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, cumhuriyetin değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de cumhuriyetle, cumhuriyetin değerleriyle sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez" dedi. Yıldırım daha sonra AK Parti İlçe ve MHP İlçe başkanlıklarını ziyaret etti.
(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Kadıköy'de sürdürdü Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Kadıköy'de sürdürdü Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Kadıköy'de sürdürdü

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
İYİ Parti'li Seymen: Burada bir suç unsuru söz konusu değilİYİ Parti'li Seymen: Burada bir suç unsuru söz konusu değil
Erdoğan'dan Akşener'e: Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın ya (2)Erdoğan'dan Akşener'e: Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın ya (2)

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Süleyman Soylu’dan muhalefetin iddialarına cevap

Soylu'dan sert açıklama! "Sokağa çıkamazdık"

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.