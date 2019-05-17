Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Ümraniye ve Maltepe'de sürdürdü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Etkinliği programına katılıp şehirlerin tanıtımının yapıldığı ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği stantları gezdi. Yıldırım, sahuru da Maltepe Anadolu Bölge Metro Bakım Atölyesi'nde çalışanlarla birlikte yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Etkinliği programına katılıp şehirlerin tanıtımının yapıldığı ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği stantları gezdi. Ümraniyelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Binali Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra buradaki vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, "Ümraniye'nin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, sevgili çocuklar gecemiz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Ramazan ayı hayırlı uğurlu olsun. Bugün Ümraniye'de Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın düzenlediği iftarda bir araya geldik" dedi.

İnsanların mutluluğunu görmek beni mutlu ediyor diyen Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı kastederek, "Gece ben 12'den sonra gelirim dedim, orada kimseyi bulabilir miyim? O da bana dedi ki, "Gel o zaman anlarsın". Geldik gördük, mahcup olduk. Maşallah" ifadelerini kullandı.

"23 HAZİRAN'DA HERŞEY DAHA GÜZEL OLACAK"

Yıldırım, "Kardeşlerim bir seçim geçirdik. 31 Mart'ta bir şey anlamadık. Çalıştık, çabaladık oylar sandıkta hiç edildi. Sahip çıkamadıysak hırsızın günahı yok mu? Sandıklara sahip çıkmamız gerekli o halde. 23'ünde sandıklara sahip çıkıyor muyuz? Bu işin hesabını 23'ünde Ümraniye soracak mı?" diye sordu.

31 Mart için Ümraniyelilere teşekkür eden Yıldırım, "Bana da destek verdiniz, sağolun. İsmet Başkanı da seçtiniz ama biraz eksik oldu. Şimdi o eksiği tamamlayacağız. Biraz da fazla olsun ki, işi sağlama bağlayalım. O halde hepimize görev düşüyor. Sadece kendimiz değil, herkes bir iki arkadaşıyla konuşup sandığa getirecek. 23 Haziran'da bu işi halledeceğiz. 23 Haziran'da her şey daha güzel olacak. Hak yerini bulacak" dedi.

Daha sonra saat 02.30 sıralarında alandan ayrılarak Maltepe'ye geçen Yıldırım, Anadolu Bölge Metro Bakım Atölyesi çalışanlarıyla birlikte sahur yaptı.

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