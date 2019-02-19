Binali Yıldırım seçim çalışmalarının startını Eyüpsultan’da verdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan’da başladı. Eyüpsultan Camisi’nde namaz kılan Binali Yıldırım Eyüpsultan Türbesi’nde de dua etti.

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan’da start verdi. Saat 16.00’da Eyüpsultan Meydanı’na gelen Binali Yıldırım’ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Vatandaşlar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a yoğun bir ilgi gösterdi. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar Binali Yıldırım ile tokalaşıp fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Binali Yıldırım namaz kılmaya girmeden önce cenaze namazı için bekleyen ailelere başsağlığı diledi.

Yıldırım ikindi namazını Eyüpsultan Camisi’nde kıldı. Namaz çıkışında 3 vatandaşın cenaze namazına katılan Yıldırım daha sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua etti. Yıldırım ayrıca Eyüpsultan esnafını ziyaret etti. Burada da yoğun bir ilgi gören Yıldırım, bayrak, afiş ve konfetilerle karşılandı.

