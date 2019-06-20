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Binali Yıldırım: Seçimlerin tekrarlanması dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 01:02 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de düzenlenen Hakkarililer gecesi "Biz Biriz, Birlikte Güzeliz " programına katıldı. Yıldırım'a bazı milletvekilleri ile partililer de eşlik etti.  Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “İstanbulluların, İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin 23 Haziran'da tekrar sandığa gitmek zorunda bırakılmasını istemezdik.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de düzenlenen Hakkarililer gecesi "Biz Biriz, Birlikte Güzeliz " programına katıldı. Yıldırım'a bazı milletvekilleri ile partililer de eşlik etti.

Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “İstanbulluların, İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin 23 Haziran'da tekrar sandığa gitmek zorunda bırakılmasını istemezdik. Arzu ederdik ki, bu iş 31 Mart'ta bitsin. Millet bir daha yorulmasın. Fakat bu olmadı. Siz görevinizi yaptınız. Oylarınızı verdiniz. Ancak oylar sayılırken maalesef şaibeler, yapılan yanlışlar, oy kaydırmaları, geçerli oyların iptale atılması, kısacası Binali Yıldırım'ın oylarının CHP adayına yazılması bu seçimi şaibeli hale getirdi. Bu seçim üzerinde soru işaretleri oluşturdu. Rakibim CHP adayı hala kendini belediye başkanı zannediyor. Her gittiği yerde 'ben belediye başkanıyım' diyor. Adama sorarlar belediye başkanısın da niye sokak sokak koşturup da kampanya yapıyorsun. Şunu herkes iyi bilsin, hayatım boyunca hak etmediğim zaferin peşinde olmadım. Bizim derdimiz, sizin verdiğiniz oyların yerli yerine gitmesi, yerini bulmasıdır. Bunun böyle olmadığını seçimlerden hemen sonra gördük ve en doğal hakkımız itiraz sürecini, hukuki hakkımızı kullandık. Gördük ki yolsuzluğun, hırsızlığın boyutu düşündüğümüzden de çok daha fazla. Oyların sadece yüzde10'ı sayıldı. Yüzde 10 sayılmasıyla beraber aradaki fark 29 binden 13 bin 729'a düştü. 16 bin çalışan oyumuzu sandıklardan torbalardan geriye çıkardık. Düşünün kalan yüzde 90 oy yani 7.5 milyon oy da sayılmış olsaydı bu seçimin sonucunun ne olacağını anlamak için matematikçi olmaya gerek yok. Bunu gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi, bizim oyların tamamının sayılması teklifimize şiddetle karşı çıktı. Bu konuda gece yarısı operasyonuyla oyların sayılma talebini il seçim kurulunda ret ettirdi. Dolayısıyla bizim artık seçimin tekrarlanmasından başka bir fonksiyonumuz, seçeneğimiz kalmamıştır. Mesele bu kadar açık ve nettir. Düşünebiliyor musunuz 321 bin geçersiz oy var. Aradaki fark 13 bin. Her sandıkta bir tane geçersiz oy olsa 31 bin 180 oy yapar. Başkasına lüzum yok. Dolayısıyla şimdi ben Hakkarili kardeşlerime soruyorum; 31 Mart'ta yarım kalan hesabı Pazar Günü sandıkta soracak mıyız. Hak yerini bulacak mı" dedi.

Hakkari'deki Yüksekova Hava Alanı'nın yapımı sırasında yaşananları anlatan Yıldırım, “Ulaştırma Bakanlığım sırasında Hakkari'ye çok gittim. Oraya Yüksekova'ya biz bir hava limanı yapmaya karar verdik. Bu hava limanının yapımı tam 3 yıl gecikti. Niye biliyor musunuz, PKK terör elemanları 99 kere şantiyeyi bastılar. İş makinelerini yaktılar. Çalışanları dağa kaldırdılar. Buraya hava limanı olmasın diye. İnsanlar bu medeniyetten bu konfordan hak ettiği payım almasın diye. Bölgenin kalkınma eksiği her zaman onlar için terör amaçlı istismar amaçlı kullanılsın. Ama biz inatla bir murattır dedik ve o hava limanını tamamladık. Yüksekova Hava Limanı'nı hizmete açtık. Bir olacağız, diri olacağız iri olacağız. İnadına kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. PKK Terör Örgütü'nün Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin de Türklerin de bu milletin sorunu PKK Terör Örgütü'dür. Bunu bilmemiz lazım" diye konuştu.

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