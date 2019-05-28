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Binali Yıldırım: Seçimlerin yenilenmemesi için çok gayret ettik

28.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı ile ilgili olarak, "Seçimin yenilenmemesi için çok gayret ettik" dedi.

Binali Yıldırım: Seçimlerin yenilenmemesi için çok gayret ettik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın İstanbul seçimlerinin AKP'nin itirazı üzerine yenilenmesi kararı halen tartışılıyor. FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biz bu seçimin yenilenmemesi için çok gayret ettik… Bazı oy kaydırmaları, bazı yanlışları görünce oyların yeniden sayılmasını istedik. Ancak buna Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı, itiraz etti. Bizim talebimiz reddedildi ilde. Daha sonra YSK'ya aynı talebi tekrar ettik. YSK'da ilin verdiği kararı ben değiştirmem dedi. O da reddetti. Dolayısıyla o yol kapandı. Bizim tercihimiz buradaki şaibelerin ortadan kaldırılması için oyların tamamının yeniden sayılması" şeklinde konuştu.

Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

"Aradaki fark çok azdı ve sadece beş ilçede sayım yapılınca bu fark yarının altına düştü, 29 binlerden 13 binlere geriledi. Yüzde 10'unun sayımında farkın yarıdan fazlası kapanıyorsa yüzde 90'ı saylırsa mutlaka sonuç değişeceği ortadaydı, hesap ortadaydı."

Yıldırım FOX TV'deki programın kaydını kendi Twitter hesabından da paylaştı.

Gerekçeli karar bağlayıcı

Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin geçen hafta gerekçeli kararının ardından yaptığı değerlendirmede, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararının, savundukları iddiaları desteklediğini söylemişti.

Yıldırım, "Bizim baştan beri söylediğimiz yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır" şeklinde konuşmuş, gerekçeli kararının bağlayıcı olduğunu belirterek "Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir" demişti.

DW/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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