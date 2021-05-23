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Binali Yıldırım, Sedat Peker’in ‘uyuşturucu' iddialarını reddetti: “Oğlum Venezuela’ya Covid malzemesi dağıtmak için gitti”

23.05.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım ilgili olarak ortaya attığı, "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti" iddiasını reddetti. Yıldırım, Peker'in sözlerine karşılık olarak, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir" açıklamasında bulundu.

Binali Yıldırım, Sedat Peker’in ‘uyuşturucu' iddialarını reddetti: “Oğlum Venezuela’ya Covid malzemesi dağıtmak için gitti”

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım ilgili olarak ortaya attığı, "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti" iddiasını reddetti.

Eski başbakan Yıldırım, Peker'in sözlerine karşılık olarak, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir" açıklamasında bulundu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyet ile gittiği ifade ediliyor, bu da gerçek dışıdır. Kendi biletini alarak, kendi imkanlarıyla, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."

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