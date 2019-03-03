Binali Yıldırım Şile'de... Taksi durağında çalan telefona baktı, taksi kullandı

Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şile'de AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları ile esnaf ziyaretleri yaptı. Taksi durağına uğrayarak, gelen telefona cevap veren Yıldırım, üzerinde AK Parti afişlerinin bulunduğu bir taksiyi de kısa süre kullandı.

Tuzla'daki konutundan ayrılarak sabah saatlerinde Şile Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Şile İlçe Teşkilatı'na gelen Binali Yıldırım, burada partililer tarafından karşılandı. Kendini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, bir süre partililerle ayaküstü sohbet etti. Daha sonra ilçe binasına geçen Yıldırım, parti yöneticileri ile görüştü.

Ardından Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan esnafla biraraya gelen Yıldırım, bir süre vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra Şile Taksi Durağı’na da uğrayan Binali Yıldrım, gelen çağrıya cevap vererek adrese taksi gönderdi. Bir taksinin direksiyona da geçen Binali Yıldırım Şile sokaklarında kısa bir tur attı.

Yıldırım’ın Şile’deki son durağı MHP Şile İlçe Teşkilatı oldu. İlçe yöneticileri ile görüşen Yıldırım’a Şile Spor’un forması hediye edildi. Yıldırım daha sonra Büyükada programı için Şile’den ayrıldı.